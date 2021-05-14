زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.7 درجات على سلم ريشتر

أفاد، اليوم الجمعة، المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بوقوع زلزال هز سواحل إندونيسيا بقوة 6.7 درجة .

وحسب ما جاءت به وكالة سبوتنيك،نقلا عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، فقد حدث الزلزال على بعد 299 كيلومترا غرب مدينة بادانجسيديمبوان في مقاطعة سومطرة الشمالية، وعمق 12 كيلومترا.

وفي سياق متصل، فند المصدر تسجيل خسائر مادية بالموازاة مع عدم تبيان الخسائر المادية لحد الساعة .

للإشارة، بلغ زلزال 2018 قوة 7.5 درجة على سلم ريختر في بالو “جزيرة سولايسي ” ، وكانت الحصيلة بوفاة 4300 فرد

للتنويه، يعتبر زلزال 2018 أشد الكوراث الطبيعية التي سُجل فيها أعلى معدل للوفيات في إندونيسيا.

علاوة على هذا، تتعايش إندونيسيا مع نشاط زلزالي وبركاني نتيجة موقع هذه الأخيرة على ” حزام النار” في المحيط الهندي.