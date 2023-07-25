زلزال يضرب تركيا مجددا

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر -اليوم الثلاثاء- ولاية أضنة جنوب تركيا. وكانت أضنة إحدى المدن العشر المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي. وخلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) -في بيان- أن الزلزال وقع الساعة 08:44 بالتوقيت المحلي (05:44 بتوقيت غرينتش) على عمق 11.27 كيلومترا.

وأضافت أن الهزة الأرضية القوية، وقع في منطقة قوزان التابعة لولاية أضنة، في حين لم ترد بعد أنباء عن أضرار جراء الزلزال.

وتناقلت حسابات تركية على مواقع التواصل الاجتماعي -صباح اليوم الثلاثاء- مشاهد لانهيارات جبلية في ولاية أضنة التي ضربها الزلزال. ونشر سكان بعض المناطق في جنوب تركيا مشاهد لنزولهم إلى الشوارع خوفاً من كارثة جديدة.