زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
بقلم خالد زوبيري
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية تسجيل هزة أرضية، اليوم السبت، بولاية قهرمان مرعش. جنوبي البلاد.
ووفقاً لبيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، فإن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5 درجات في قهرمان مرعش. وحُدد مركزها في قضاء بازارجيك التابع للولاية.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وأكدت “آفاد” أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.
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