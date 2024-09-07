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زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته

بقلم خالد زوبيري
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية تسجيل هزة أرضية، اليوم السبت، بولاية قهرمان مرعش. جنوبي البلاد.

ووفقاً لبيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، فإن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5 درجات في قهرمان مرعش. وحُدد مركزها في قضاء بازارجيك التابع للولاية.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأكدت “آفاد” أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.

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