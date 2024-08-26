زلزال يضرب مملكة تونجا بالمحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريشتر، اليوم الإثنين، مملكة تونجا الواقعة في المحيط الهادئ، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.

كما لم تصدر تحذيرات من احتمالية حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” بعد الزلزال.

وتأتي هذه الهزة الأرضية في الوقت الذي تستضيف فيه العاصمة نوكوالوفا منتدى جزر المحيط الهادئ. بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.