زلزال بشدة 7.2 درجات يضرب روسيا

ضرب زالزال بشدة 7.2 درجات على سلم ريشتر اليوم منطقة كامشاتكا شمال شرق روسيا.

ووفقا لوكالة تاس الروسية زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريشتر يضرب منطقة كامشاتكا شمال شرقي روسيا. وحدد مركزه على عمق نحو 50 كلم قبالة شبه جزيرة كامشاتكا بعد السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

كما أن هزة ارتدادية ثانية ضربت نفس المنطقة وبلغت قوتها 4.7 درجات على سلم ريشتر. بضيف ذات المصدر.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية مساء اليوم أنه لا مخاوف من احتمال حدوث تسونامي بحري بعد الزلزال القوي الذي ضرب منطقة كامتشاتكا في أقصى شمال شرقي روسيا.