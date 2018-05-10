زمالي: أكثر من 3 آلاف سكن بصيغة “FNPOS ” طور الإنجاز

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي، أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أنجز 21.402 سكن.

على المستوى الوطني ضمن برنامج إنجاز مجموع 24.682 وحدة سكنية إلى غاية سنة 2019.

وأوضح الوزير خلال إشرافه رفقة والي العاصمة، على توزيع مفاتيح 294 مسكن ببلدية السحاولة.

في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية التابع لوزارة العمل، أن الصندوق أنجز 21.402 وحدة سكنية

وتبقى 3.280 وحدة سكنية أخرى في طور الإنجاز ليصل العدد الإجمالي لهذا البرنامج إلى 24.682 وحدة سكنية في حدود سنة 2019″.

وأشار زمالي الى أنه من بين 21.402 وحدة سكنية منجزة في اطار هذا الصندوق لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين.

تم لحد الآن توزيع 19.388 وحدة سكنية لأصحابها، مضيفا أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية يعتبر آلية وضعتها الدولة.

لمساعدة الطبقة الشغيلة في اقتناء السكنات.

وأضاف الوزير أنه سيتم توزيع 238 وحدة سكنية أخرى بالسويدانية، شهر سبتمبر القادم.

و92 وحدة سكنية أخرى بسيدي موسى مع نهاية السنة الجارية، ليتم أيضا توزيع حصة أخرى خلال سنة 2019.