زمالي : الصحة والضمان الإجتماعي حق أساسي لكل المواطنين

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي، اليوم الإثنين، أنّ الصحة والضمان الإجتماعي هما من الحقوق الأساسية لجميع المواطنين وفقا للدستور.

وأضاف زمالي، على هامش افتتاح الملتقى العلمي للعيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفال ببواسماعيل.

أن هذه الحقوق هي أحد الأركان الأساسية الإجتماعية لبلادنا، حيث تركز الدولة على إطلاق ديناميكية تنموية شاملة تهدف إلى الوصول إلى العدالة الإجتماعية.

وكشف ذات المسؤول، أنّ العلاقة بين الصحة والضمان الاجتماعي هي علاقة وثيقة الترابط، حيث يقدم القطاع الصحي خدمات العلاج الصحي والضمان الإجتماعي يتكفل بها.