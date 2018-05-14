زمالي : تحسين الخدمات الصحية لتقليص العمليات الجراحية في الخارج

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي، اليوم الإثنين، إنّ الوزارة تطمح إلى تحسين مرافق عيادة جراحة القلب للأطفال ببواسماعيل باعتبارها أحد العيادات المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح زمالي، على هامش افتتاح الملتقى العلمي للعيادة المتخصصة للجراحة القلبية للأطفال بالعاصمة.

أنه سيتم عمل برنامج طموح، يركّز على تثمين الموارد البشرية وتطوير وعصرنة نظام العيادة لضمان التكفل الأنجح بالمرضى، وتقليص العمليات الجراحية في الخارج.

وأضاف ذات المسؤول، أنّه سيتم جعل عيادة بوسماعيل عيادة مرجعية في تخصصها لأن الأوضاع الراهنة في البلاد تتطلب ذلك.

وأشار زمالي، إلى أنه سيتم تحسين المرافق الصحية بستعمال التكنولوجية الحديثة تماشيا مع الأوضاع الاجتماعية.