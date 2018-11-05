زمالي: تصريحاتي حول مرضى السكري فهمت بالخطأ

أكد مراد زمالي، اليوم الإثنين، أن التصريحات التي تم أدلى بها سابقا حول مرضى السكري، تم فهمها بالشكل الخاطئ.

وأوضح زمالي، في فوروم الإذاعة، أن من واجب الدولة التّكفل بمرضى السكري، وكل الأمراض، مهما كانت الظروف والتّكاليف.

وعن تصريحات، قال الوزير، “إنه كان في زيارة إلى بومرداس عندما تفضل أحد ممثلي جمعيات مرضى السكري، وقال له إن لكناس تمنح إلا علبة أو علبتين من الشرائط لمريض”.

وتابع الوزير، إن جوابه كان “لكناس تحترم وصفة الطبيب”.

وأشار، زمالي، إلى “أن الحديث عن التزايد المفرط والخطير في النفقات والتعويض لا يعني أننا نتراجع عن حق العلاج أو نحن نتصدق على المرضى”.

وأوضح الوزير، أن تصريحات كان هدفها، توعية المعنيين للحفاظ على هذا المكسب والاستغلاله برزانة وحكمة.