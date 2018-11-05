زمالي: تطبيق جديد للتوزيع العادل لمناصب الشغل على شباب الجنوب

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زمالي: تطبيق جديد للتوزيع العادل لمناصب الشغل على شباب الجنوب شباب بطال
بقلم أسماء.ع

كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي، أن القطاع  بصدد اعداد استراتيجية بالمناطق خاصة الجنوبية، لحل مشكل البطالة بصفة إقتصادية.

وأوضح، زمالي في فوروم الإذاعة، اليوم الإثنين، أن هناك وسيط بين القطاع ووكالة “أنام”، لأكثر شفافية وتحكم وعدالة في توزيع مناصب الشغل .

وسيدخل، قريبا التطبيق، حيز الخدمة بصفة 100 بالمائة، لأن الشباب يقولون أن ليست هناك عدل في توزيع المناصب خاصة في الجنوب.

وأشار الوزير، “أن قطاعه ليس مسؤول عن خلق مناصب عمل وإنما الإستثمار هو الذي يوفر ذلك “.

قائلا ” نحن مع اتصال مع القطاعات التي تخلق استثمار، خاصة قطاع الطاقة والفلاحة والمناجم”.

وأضاف زمالي، أن بعض الإختصاصات غير متوفرة، في هذه الحالة –يقول الوزير- إن هناك اجراءات لإرسال هؤلاء الشباب الى ولايات مجاورة التي  تتوفر على هذه الإختصاصات.


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