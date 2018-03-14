زمالي: تنصيب فوج عمل لضمان حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة

بالإضافة إلى ضمان حقوق مرضى التوحد وكذلك المصابين بتريزوميا 21.
اهتزت منطقة أعريب بولاية عين الدفلى فجر اليوم، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شخص،بعد رمه بالرصاص قبيل صلاة الفجر.
وعلمت مصادر النهار أن الضحية الذي…
قام فلاحون بمنطقة المرجة ببلدية المطمر بولاية غليزان، بتحويل أراضي جرداء إلى أراضي خصبة صالحة للزراعة.
حيث صخّر هؤلاء الفلاحون كل الإمكانيات لتطوير الإنتاج الفلاحي في…
تمكنت عناصر الجمارك بولاية الوادي من توقيف مركبة من نوع هيونداي أكسنت(Accent) على مستوى المعبر الحدودي طال العربي.
وحجزت 112 هاتف ذكي ومبالغ مالية معتبرة من…
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