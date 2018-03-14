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زمالي: تنصيب فوج عمل لضمان حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة

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زمالي: تنصيب فوج عمل لضمان حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة
بقلم أمينة داودي

أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، أنه سيتم تشكيل فوج عمل قطاعي لضمان حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى ضمان حقوق مرضى التوحد وكذلك المصابين بتريزوميا 21.

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