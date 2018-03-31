زمالي: توزيع 624 سكن “FNPOS” خلال سنة 2018

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أنه سيتم توزيع 561 وحدة سكنية بصيغة”FNPOS” قبل نهاية هذه السنة.

فيما سيتم توزيع 400 سكن من نفس الصيغة مطلع 2019.

وأكد الوزير خلال إشرافه على تسليم 1007 مفتاح بصغية الاجتماعي تساهمي على أصحابها، أنّ الصندوق الوطني للمساواة من أجل العمل الإجتماعي، هو تكملة للجهود الجبارة التي يقوم بها قطاع السكن.

وأضاف زمالي ، أنه توزيع حوالي 294 وحدة سكنية من نفس الصيغة، قبل دخول رمضان الكريم.

فيما سيتم توزيع 238 سكن “سوسيال” في شهر مع الدخول الاجتماعي أي سبتمبر المقبل، إضافة إلى 92 مسكن من نفس الصيغة، قبل نهاية.

كما أكد وزير العمل، أنه سيتم توزيع 400 سكن “أل أس بي” على أصحابها مطلع سنة 2019.

وتابع زمالي، أن الصندوق سيُوفي بوعده لإتمام كل البرامج السكنية المسطرة، رغم بعض التأخر في عملية الإنجاز.