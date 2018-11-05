زمالي: ذوو الإحتياجات الخاصة ومرضى السكري و”لاطونسيون” معفيون من “الكونطرول”

قال وزير العمل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، أن هنالك عدة إجراءات تسهيلية لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة فيما يخص الضمان الإجتماعي.

مضيفا خلال إستضافته بفروم الإذاعة، أن الديوان الوطني للأعضاء الإصطناعية يتكفل بصناعة الأجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة مجانا.

مشيرا إلى أن هنالك خدمات وعمل لتطوير المؤسسة التي تعمل حاليا على تغطية كل التراب الوطني.

حيث تم إسداء تعليمات إلى كافة مصالح الضمان الإجتماعي من أجل إعفاء هذه الفئة من المراقبة الطبية.

بالإضافة إلى مرضى السكري وضغط الدم بحكم أنهم من الأمراض المزمنة، غير أن المراقبة تكون في حال إكتشاف إفراط في اقتناء الأدوية.

وأضاف الوزير أن المراقبة ىستكون بعدية للملف فقط، من أجل تسهيل كافة الأمور لهذه الفئات.