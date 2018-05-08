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زمالي: زيادات تصل إلى 5 بالمائة في قيمة معاشات المتقاعدين

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زمالي: زيادات تصل إلى 5 بالمائة في قيمة معاشات المتقاعدين
بقلم إيمان ض

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أنّ الرئيس بوتفليقة قرر إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين.

وأوضح زمالي خلال استضافته اليوم الثلاثاء في القناة الإذاعية الثالثة، أنّ الرئيس بوتفليقة قرر إعادة تقييم وتكييف المعاشات حسب مبلغ المنحة، حيث ستصل الزيادات إلى 5 بالمائة في المعاشات أقل من 20 ألف دينار.
و 2.5 بالمائة للمعاشات بين 20 و40 ألف دينار، و كذا 1.5 بالمائة للمعاشات بين 40 ألف و 60 ألف دينار.
بالإضافة إلى 1 بالمائة من 60 إلى 80 ألف دينار، بينما تنخفض إلى 0.5 بالمائة للمستفيدين من منحة تقاعد تتجاوز الـ 80 ألف دينار.
هذا على عكس السنوات السابقة، أين كانت الزيادة السنوية في منح المتقاعدين موحدة ومقدرة بـ 2 بالمائة.

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