زمالي عن أونساج: “إذا كان هناك مسح الديون سيتم تعويض الناجحين”

أخبار الجزائر
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زمالي عن أونساج: “إذا كان هناك مسح الديون سيتم تعويض الناجحين” أونساج
بقلم أسماء.ع

أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي، أنّ مسح ديون “أونساج” من المحرمات، مشيرا إلى أن إذا كان هناك مسح الديون، سيتم إرجاع الأموال للناس الذين نجحوا.

وأوضح زمالي في فوروم الإذاعة، اليوم الإثنين، أنّ 85 بالمائة من المستفدين سدّدوا ديونهم.

وقال الوزير، إن هناك إجراءات اتخذتها الحكومة من 2017 إلى 2018 بالنسبة للشباب الذي  يواجه صعوبة في التسديد.

وأشار المسؤول عن القطاع، إلى أن هناك نوعين من المستفدين أمام العدالة، الأول من الذين حولوا الأموال إلى جهات أخرى،  والثانية يملكون مؤسسات ناجحة لكنهم يطمعون في مسح الديون.


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