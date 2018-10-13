زمالي: فتح أزيد من 14 ألف منصب شغل في البلديات الحدودية قبل نهاية 2018

أكد وزير العمل والتشغيل مراد زمالي، اليوم السبت، أنه قبل نهاية سنة 2018 سيستفيد شباب الولايات الحدودية من 14048 منصب شغل.

وعلى هامش إفتتاح الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية بالمركز الدولي للمؤتمرات.

كشف الوزير أن مصالحه قامت بـ “جرد إحتياجات التوظيف لا سيما في المناطق المعزولة، بوضع برنامج خاص للبلديات الحدودية.

وتم من خلاله تسجيل 14048 منصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

على أن تنتهي العملية قبل نهاية السنة الجارية وستكون بالتنسيق مع السلطات المحلية للولايات المعنية”.

وبلغة الأرقام أعطى الوزير بعض الإحصائيات في مجال التشغيل حيث قال:

إستفادت الولايات الحدودية من “69 وكالة محلية للتشغيل تابعة للوكالات الولائية الـ12 لذات الولايات.

وتم خلالها تحقيق 755 31 تنصيب في القطاع الإقتصادي خلال الفترة من 1جانفي إلى 30 سبتمبر 2018″.