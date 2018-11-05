زمالي: قائمة المهن الشاقة لم تحدد بعد

أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي مراد زمالي، أن قائمة المهن الشاقة لم تحدد بعد، بالرغم من عقد عدة إجتماعات.

مضيفا أن هنالك منهج عمل علمي، وتم تنصيب فوج تقني يظم مختصيين وأطباء مختصين في طب العمل.

من أجل عقد عدة إجتماعات وهنالك إتصال مع مختصيين وما هو معمول به حتى نحدد المعايير التني تعمل عليها اللجنة.

لمعرفة العمل الشاق ، من العمل غير الشاق، وعندما يتم تحديد معايير المهن الشاقة هنالك عمل ثاني من خلال الإتصال بالشركاء الاجتماعيين.

لكل القطاعات والمهن لتحديد القائمة، وعند الإعلان عن القائمة هناك تطورات لأن القائمة ليست نهائية.