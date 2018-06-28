زمالي: لولا تدخل الدولة لانتهى صندوق التقاعد منذ شهر

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم، أنه لولا تدخل الدولة ومنحها قرض بـ 500 مليار لانتهى الصندوق منذ شهر ماي.

وأضاف الوزير أنه كان هناك عجز قدر بـ 50 بالمائة كون الصندوق يصرف 1200 مليار دج.

من جهة أخرى، قال الوزير أن القانون فرض على النقابات منح تمثيليات عن عدد المنخرطين قبل 30 مارس.

مضيفا أن النقابات تمنح عدد منخرطين دون تقديم دليل، مشيرا أنه تبين وجود تجاوزات في بعض القطاعات.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اختتام الورشة التقنية الإقليمية حول موضوع “الحماية الاجتماعية المفاهيم والأسس وكيفيات تنفيذها” بالعاصمة.