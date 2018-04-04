زمالي: مؤسسات مصغرة تضم 4 إلى 5 شباب للقضاء على البطالة

قال زير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي ان الازمة المالية كان تأثيرها خفيفا على قطاع العمل والتشغيل.

لأن التشغيل انخفض في بعض القطاعات وارتفع في قطاعات اخرى على غرار الفلاحة وقطاع البناء.

واكد زمالي عبر التلفزة الوطنية ان وزارته تسعى لمرافقة الشباب لمساعدتهم في تكوين شركات مصغرة.

وقال الوزير أن نسبة البطالة في ولايات الطارف وسوق اهراس تعتبر الأقل عبر الوطن.

واكد ان الحكومة تسعى لتمكين الشباب من تكوين مؤسسات مصغرة تضم بين 4 و5 شباب للقضاء على البطالة.

وقال أن 50 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مولت من قبل “الاونساج”.

وأعلن ان 54 الف مؤسسة مولتها “الاونساج” و”الانجام”.

من جهة اخرى ارجع المشاكل التي عرفتها قطاع الضمان الاجتماعي الى العدد الكبير للمتقاعدين.

وقال ان 14 مليار سجلتها القطاع في الضمان الاجتماعي، و ان مصالح الضمان الاجتماعي سجل 14 مليون عطلة مرضية.

واثنى على قرار توقيف التقاعد المسبق الذي قال انه استنزف الكثير من اموال صندوق الضمان الاجتماعي.