زمالي يسلم مفاتيح السكن للمستفيدين من شقق “FNPOS”

قام وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مراد زمالي، اليوم الأربعاء، بتسليم مفاتيح السكن للمستفيدين من السكنات.

وجاء هذا التسليم، حسب تغريدة للوزير عبر صفحته بالتويتر، للمستفيدين بهذه الشقق في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية.

حيث غرد زمالي: “صورة جماعية رفقة المستفيدين من سكنات في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS)”.

وتابع: “على هامش حفل توزيع قرارت الاستفادة، الذي نظم اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018”.

وأضاف ذات المسؤول: “أتمنى لجميع المستفيدين مقاما طيبا في بيوتهم الجديدة، وكما يقال “عتبة مربوحة” إن شاء الله”.