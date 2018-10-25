زمالي يشرف على توزيع 3416 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بوهران

اشرف وزير العمل مراد زمالي على توزيع 3416 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بوهران.

وشهدت زوال اليوم ولاية وهران بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس في إطار العملية الوطنية الكبرى لاعادة الاسكان التي تزامنت وذكرى عيد الثورة.

وتحت إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي توزيع 3416 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

من بينها 2486 وحدة سكنية اجتماعية خاصة بسكان الحي الفوضوي سيدي البشير وحاملي قرارات الاستفادة المسبقة بالمندوبية البلدية “المقراني”.

والذين سيتم اعادة اسكانهم بالقطب العمراني الجديد في بلقايد.

بالإضافة إلى كل من حصص 250 مسكن عمومي ايجاري ببلدية طافراوي، 200 مسكن عمومي ايجاري بمنطقة المهدية بوادي تليلات.

110 مسكن عمومي ايجاري ببلدية بن فريحة و40 عائلة حاملة لقرارات الاستفادة المسبقة بحي “الدرب” سيتم ترحيلهم الى بلدية قديل.

هذا وستشمل عملية التوزيع أيضا 488 سكنا بصيغة الترقوي العمومي LPP بمنطقة حياة ريجنسي، بالاضافة الى 443 وحدة اخرى.

منها حصة 284 بصيغة الترقوي المدعم، منها 189 مسكنا ببلقايد تابعة للديوان الوطني للترقية العقارية.

و 95 مسكنا بالمحقن ببلدية ارزيو تابع للوكالة العقارية و45 وحدة بصيغة الاجتماعي التساهمي LSP بوادي تليلات وبوهران.

ناهيك عن توزيع 78 قرارا لدعم البناء الريفي و35 مسكنا ترقويا تابعا للوكالة العقارية بوهران.

علما انه سيتم ابتداء من شهر نوفمبر نشر قوائم المستفيدين من السكنات العمومية الايجارية عبر العديد من البلديات التي يفوق عددها 6800 سكن .