زمالي يشهر سيف الحجاج في وجه الأعوان الذين ثبت سوء تسييره لملف التشغيل

أكد وزير العمل مراد زمالي اليوم الخميس بالعاصمة انه سيتم اتخاذ اجراءات حازمة وصارمة في اطار ما يمليه القانون.

ضد كل عون اداري ثبت سوء تسييره وعدم احترامه لقواعد العدالة والشفافية في عمليات التشغيل.

وأوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الاسئلة الشفوية.

انه سيتم اتخاذ اجراءات حازمة وصارمة في اطار ما يمليه القانون.

ضد كل عون اداري ثبت سوء تسييره وعدم احترامه لقواعد العدالة والشفافية المعمول بها وكذا الادوات القانونية المؤطرة لسوق التشغيل.

سواء كان في ولايات الجنوب أو في غيرها من ولايات الوطن. مضيفا انه لن يتساهل مع مرتكبي هذه التجاوزات.