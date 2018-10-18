زمالي يلتقى أفراد الجالية الجزائرية بالكويت

التقى وزير العمل والتشغيل، مراد زمالي، اليوم بأفراد الجالية الجزائرية بالكويت.

واستعرض الوزير الإجراءات والتسهيلات التي تضمنها الأجهزة العمومية لدعم استحداث المؤسسات المصغرة لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج.

وأوضح بيان للوزارة أن زمالي تطرق في هذا اللقاء الى تمكين الجالية من الحصول على سكنات والتسهيلات الممنوحة لهم.

فضلا عن إمكانية متابعة مدى تقدم طلباتهم عن بعد.

وشكل هذا اللقاء فرصة للوزير لتقديم عرض حول السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

ركز فيها على الإجراءات العملية التي تم اتخاذها التي هي قيد التنفيذ.

خاصة بالنسبة لنظام التقاعد وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز الاتصال والتواصل معها.

وذكر بيان الوزارة ان هذا اللقاء يندرج في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بوضع اجراءات وبرامج وتحفيزات لفائدة الجالية بالخارج.

لاسيما في مجالات التشغيل وإحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والسكن والضمان الاجتماعي