زمالي ينصب زقادي رضا مديرا عاما للوكالة الوطنية للتشغيل

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، اليوم، على تنصيب المدير العام الجديد للوكالة الوطنية للتشغيل المدعو زقادي رضا.

وأكّد الوزير في كلمته بالمناسبة، بأنّ هذا التنصيب يندرج ضمن استراتيجية القطاع الرامية إلى تشجيع الكفاءات وترقية إطارات القطاع.

بالإضافة لمنحهم فرصة للمساهمة في إدارة وتسيير مختلف الهياكل والهيئات تحت الوصاية.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الوكالة الوطنية للتشغيل، باعتبارها المرفق العمومية المكلف بتسيير وضبط سوق الشغل.

حيث شدّد في هذا السياق على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى عصرنة الوكالة وتعزيز هياكلها الجوارية وتحسين خدماتها.

وأشاد الوزير بالمناسبة، بالجهود المبذولة من طرف عمال وإطارات الوكالة من أجل ضمان الخدمة العمومية والتكفل الأمثل بالمواطنين، لاسيما الشباب.

وأكّد في هذا الصدد بأن الوزارة الوصية لن تدّخر جهدا في سبيل تحسين الأوضاع المهنية للعمال.

كما ستسخر كافة الإمكانيات المتوفرة لتحسين مناخ وظروف العمل بالوكالة.

ودعا زمالي، المدير العام الجديد وكافة الإطارات إلى العمل كفريق واحد والتعاون لتحقيق الأهداف المرسومة والتكفل بالملفات ذات الأولوية.

لاسيما وضعية الشباب المدمجين في إطار المساعدة على الإدماج المهني، وملف التشغيل في الجنوب وتطهير البطاقية الوطنية للمسجّلين في الوكالة.

للإشارة، فإن المدير العام الجديد للوكالة للوكالة الوطنية للتشغيل، زقادي رضا أحمد، من مواليد 1974، يبلغ 44 سنة.

متحصّل على شهادة جامعية في علوم الاقتصاد اختصاص مالية، وشهادة دراسات معمّقة في المالية من المعهد الوطني للمالية.

اشتغل كإطارا في قطاع المالية، كما مارس التدريس بعدة جامعات، واشتغل مكوّنا خبيرا في إدارة الأعمال بالمدرسة الوطنية للإدارة.

كما تقلّد عدة مناصب على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، منها مدير للوكالة الولائية للتشغيل ببجاية وقالمة، ثم مديرا جهويا لقسنطينة.