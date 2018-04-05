زمالي: 10 نقابات لم تحترم شروط التمثيل ولا تمديد في الآجال

رفض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، مقترح تمديد آجال إيداع ملفات للنقابات، بخصوص التمثيل النقابي.

وأكد وزير العمل زمالي في ندوة صحفية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، أن 10 نقابات لم تحترم شروط التمثيل الولائي للنقابات.

وأشار زمالي، أن وثائق النقابات العشر، لا تثبت تمثيلها بالولايات، حسب الشروط التي وضعتها وزارة العمل، والمعمول بها سابقا.

ليرفض زمالي، تمديد آجال إيداع الملفات، التي انتهت مهلته في 30 مارس الفارط.

كما أكد زمالي في السياق ذاته، “أن هؤلاء النقابات العشرة، لا يمكن التفاوض معهم، أو المطالبة بالتكفل بمطالبهم”.

فيما قال الوزير” أن 20 النقابة أثبتت تمثيلها في الولايات، وأودعت ملفاتها قبل تاريخ 30 مارس من أصل 59 نقابة معتمدة”.