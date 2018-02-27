زماموش:”تعرضنا لتهديدات مابين شوطي الداربي في النفق”

كشف “محمد الأمين زماموش” حارس “إتحاد العاصمة” ماحدث لفريقه مابين شوطي الداربي العاصمي الذي جمع فريقه بمولودية الجزائر يوم السبت.

وقال “زيما” في حوار مطول لموقع “كوورة” العربي اليوم الثلاثاء:”شاهدت أمورا خطيرة داخل النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس”.

“مارس علينا بعض الأشخاص المحسوبين على المولودية ضغطا رهيبا لأننا كنا مُتفوقين في النتيجة بهدفين دون رد”.

وأضاف:”لا أدري لماذا مارسوا علينا كل ذلك الضغط لكن أتمنى أن أغادر الدوري الجزائري وخوض تجربة إحترافية في الخارج”.

وكان الداربي العاصمي قد إنتهى بالتعادل بهدفين في كل شبكة لحساب الجولة 21.