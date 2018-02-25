زماموش أنقذ الإتحاد من تكرار سيناريو “أوتوهو”!

كان الحارس “محمد لمين زيماموش” بطل مباراة الداربي بدون منازع حيث أنقذ فريقه من عدة أهداف وساهم بشكل كبير في نتيجة التعادل التي حققها فريق سوسطارة.

وأنقذ إبن مدينة ميلة فريقه إتحاد العاصمة من تكرار نتيجة المولودية أمام فريق أوتوهو الكونغولي بـ 9-0 في الدور التمهيدي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وإعتبر العديد من المتتبعين أن زيماموش من أفضل الحراس الذين مروا على البطولة الجزائرية في السنوات الأخيرة، وأنه ذهب ضحية إختيارات المدربين الذين أشرفوا على المنتخب الوطني.

وكان زيماموش قد طالب بعدم إستدعائه مجددا للمنتخب الوطني بسبب التهميش الذي عانى منه، وتفضيل الحارس رايس وهاب مبولحي دائما بالرغم من أنه كان من دون فريق.