زماموش: “إتفقت على فسخ العقد مع عنتر يحيى وجددته مع آشيو”

أكد الحارس محمد لمين زماموش (36 سنة) أنه سينهي مسيرته الكروية مع فريق إتحاد العاصمة بعدما جدد عقده مع فريق سوسطارة لمدة موسمين.

وتحدث الحارس الدولي السابق في تصريح للصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلا:

“أنهينا الموسم الماضي في المرتبة الرابعة، وأنا أعتبرها حصيلة إيجابية وأشكر الطاقم الفني السابق بقيادة منير زغدود وكابري بالإضافة إلى المحضر البدني، وفريد بن ملاط”.

وأضاف: “نحن أمام موسم جديد ونرحب بالطاقم الفني الذي تم تنصيبه مؤخرا، أين سنكون أمام أهداف جديدة والمتمثلة في لعب الأدوار الأولى من أجل المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا”.

وتابع: “الموسم الماضي أمضيت لمدة موسمين، بما أن القانون كان ينص على التوقيع لمدة عامين كأدني تقدير، لك مع المدير الرياضي السابق عنتر يحيى إتفقنا على فسخ العقد بعد نهاية الموسم، إلا أنني فضلت إنهاء مسيرتي في إتحاد العاصمة، وانا أشكر حسين آشيو الذي سبق له وأن لعب معي وطالبني بالبقاء من أجل تقديم المساعدة للشباب، وربما ستكون نهاية مسيرتي في إتحاد العاصمة “.