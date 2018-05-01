زماموش: ” إذا تم إستدعائي للمنتخب فأنا مستعد لتلبية الدعوة”

فتح حارس إتحاد العاصمة محمد لمين زماموش ابواب العودة إلى المنتخب الوطني في حال تلقيه إستدعاء من الناخب الوطني رابح ماجر.

وقال زماموش في تصريح لبرنامج” صدى الملاعب” الذي تبثه قناة “أم بي سي” يوم أمس الإثنين قائلا:

“تجربتي في المنتخب الوطني كانت قصيرة، حيث بدأت في 2010، لكن لم أحصل على الفرصة من أجل البروز والحصول على المركز الأول في المنتخب”

وأضاف:”بالنسبة للمنتخب الوطني، فإن الأبواب تبقى دائما مفتوحة من أجل العودة للخضر، لكن الطاقم الفني لم يوجه لي الدعوة”

” الآن أنا في فريق إتحاد العاصمة، وأعمل بكل جدية، اما بالنسبة للدعوة ، “إذا جات مرحبا بها” وإذا لم يتم إستدعائي فسأبقى مناصرا للخضر”.