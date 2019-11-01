زماموش: “لم أتحصل على أموالي منذ أكثر من سنة وسأبقى وفيا لإتحاد العاصمة”

أبدى قائد اتحاد العاصمة “محمد لمين زماموش” فخره باللعب في الفريق بالرغم من المشاكل الإدارية الذي يعلمها العام والخاص.

وقال “زماموش” في تصريحاته: “أنا لاعب الفريق وسأترك الأمر لله، سأكون حاضرا في التدريبات وفي المباريات بنفس الجدية”.

وأضاف: “أنا إبن الفريق لو لم يجدني الفريق في هذه الظروف فمتى سيكون بحاجة لي”.

وتابع: “لم أتلق أموالي منذ أكثر من عام، لعب مشواري في اتحاد العاصمة وله الفضل على ما أنا عليه وسأرد دين الفريق ولو بالقليل”.

وختم كلامه: “علينا أن نترك الفريق في المراكز الأولى”.