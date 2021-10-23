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الرياضة

زماموش: “مباراة النصرية ستكون قوية ومن الصعب التكهن بنتيجتها”

بقلم كريم.تيغرمت
زماموش: “مباراة النصرية ستكون قوية ومن الصعب التكهن بنتيجتها”
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اعترف حارس اتحاد العاصمة، محمد لمين زماموش، بصعوبة مباراة الجولة الأولى من البطولة الوطنية، والتي ستجمعهم بنصر حسين داي.

وصرح زماموش، للموقع الرسمي لاتحاد العاصمة: “مباراة الداربي التي تنتظرنا أمام نصر حسين داي ستكون صعبة، خاصة وأنها أول مباراة للفريقين هذا الموسم”.

وأضاف: “من الصعب التكهن بنتيجة هذه المبارة، لكن من جهتنا نسعى لتقديم أفضل ما لدينا للعودة بنتيجة ايجابية”.

وتابع محمد لمين زماموش: “علينا أن نكون منضبطين تكتيكيا، وحاضرين ذهنيا فوق الميدان، للخروج بنتيجة ايجابية”.

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