زماموش: “مباراة النصرية ستكون قوية ومن الصعب التكهن بنتيجتها”
بقلم كريم.تيغرمت
اعترف حارس اتحاد العاصمة، محمد لمين زماموش، بصعوبة مباراة الجولة الأولى من البطولة الوطنية، والتي ستجمعهم بنصر حسين داي.
وصرح زماموش، للموقع الرسمي لاتحاد العاصمة: “مباراة الداربي التي تنتظرنا أمام نصر حسين داي ستكون صعبة، خاصة وأنها أول مباراة للفريقين هذا الموسم”.
وأضاف: “من الصعب التكهن بنتيجة هذه المبارة، لكن من جهتنا نسعى لتقديم أفضل ما لدينا للعودة بنتيجة ايجابية”.
وتابع محمد لمين زماموش: “علينا أن نكون منضبطين تكتيكيا، وحاضرين ذهنيا فوق الميدان، للخروج بنتيجة ايجابية”.
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