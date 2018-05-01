زماموش :”مبولحي من أحسن الحراس الذين مرّوا على الخضر”

إعتبر حارس إتحاد العاصمة “محمد لمين زماموش” زميله السابق في المنتخب الوطني “رايس وهاب مبولحي من بين أفضل الحراس الذين مرّوا على الخضر.

وقال زماموش في تصريح لبرنامج” صدى الملاعب” الذي تبثه قناة “أم بي سي” يوم أمس الإثنين قائلا:

“مبولحي حارس في المستوى خاصة في الفريق الوطني، لكن الشيء السلبي بالنسبة له أنه لم ينجح في الأندية التي لعب لها، لكن على مستوى المنتخب يعتبر من أحسن الحراس الذين مرو على الخضر”

وأما بخصوص شاوشي فقال: “كنت أتمنى له أن يخرج من البطولة الوطنية في 2010، كانت لديه عروض من البطولة الفرنسية أين كان بإمكانه أن يبرز وأن يصبح أحسن حارس في الجزائر”.