زماموش يتراجع عن الإعتزال ويجدد لموسمين مع الإتحاد

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة اليوم الأحد عن تجديد عقد الحارس محمد لمين زماموش (36 سنة) لمدة موسمين إلى غاية شهر جوان من عام 2023.

وكان الحارس الدولي السابق قد لمح لإعتزاله هذا الموسم في آخر تصريح له بعد المباراة الأخيرة التي جمعت فريق إتحاد العاصمة بفريق شبيبة سكيكدة شهر أوت الماضي.

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