زماموش يوضح حقيقة شجاره مع حمرة

أكد الحارس محمد لمين زماموش أن شجاره مع المدافع عبد الرحيم حمرة، يعتبر أمرا طبيعيا في عالم كرة القدم، وذلك بسبب حرارة اللعب والرغبة في تحقيق الفوز.

وأكد زماموش في تصريح لتلفزيون النهار، أن حمرة يعتبره بمثابة أخيه الصغير، وأن الشجار لن يتعدى المستطيل الأخضر فقط قائلا:

“ما حدث بيني وبين حمرة أمر طبيعي وداخل في حراراة اللعب، وعتابي عليه من أجل مصلحته ومصلحة الفريق فقط”.

وأضاف: ” حمرة يبقى أخي وصديقي وماحدث يبقى في الميدان، وعند مغادرة المستطيل الأخضر سيصبح صديقي مجددا كأن شيئا لم يحدث”.