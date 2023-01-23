قناة النهار زملاء الشهيد الرائد “دحماني موسى” وأبناء بلدية وادي الفضة يؤدون واجب العزاء لوالده بمنزل العائلة بقلم قناة النهار نشر في 23 جانفي 2023 - 21:57 الجزائر شارك غرِّد أرسل 234 0 رابط دائم : https://nhar.tv/rxrpn اقرأ أيضا "رئيس الجمهورية يكشف سرّ تسمية ملعب براقي بـ"نيلسون مانديلا قناة النهار 12 جانفي تساقط الأمطار والثلوج على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 04 جانفي جماهير 19 ماي بعنابة تهتف بإسم الأسطورة رابح ماجر قناة النهار 18 جانفي مجيد بوقرة: أحسسنا أننا في أحد الملاعب الأوروبية ومرافق ملعب نيلسون مانديلا متطورة قناة النهار 07 جانفي مشروع إغتـ ـيالات في العاصمة يُحبطها الجيش.. تفاصيل صادمة يكشفها الإرهـ.ـابي الموقوف قناة النهار 03 جانفي طيران الطاسيلي تقدم خدمة الدفع الإلكتروني لعملائها قناة النهار 16 جانفي أمن: تعزيز مخططات الحماية والأمن في المطارات لإستقبال الوفود المشاركة في "الشان" قناة النهار 12 جانفي غليزان : المحيط الفلاحي العقايبيبة..فلاحون يرفعون التحدي في خدمة الأرض قناة النهار 17 جانفي حكاية نجاح: خيركم من تعلم العلم وعلمه..جزائريون يبدعون ويشرفون الجزائر في مسابقات عالمية قناة النهار 04 جانفي المناصر التونسي "رضا الفيل" حاضر في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا لتشجيع الخضر قناة النهار 21 جانفي