زملاء محرز في مواجهة وسائل الإعلام غدا

أكدت خلية الإعلام التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم عن تنظيم منطقة مُختلطة للاعبي المنتخب الوطني مع وسائل الإعلام الوطنية غدا الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”:”تُعلم خلية الإعلام الزملاء الإعلاميين أنه سيتم تنظيم منطقة مختلطة بالمطار قبل إنطلاق رحلة المنتخب الوطني إلى البنين المُقررة غدا الأحد بداية من الساعة الثانية زوالا”.

وكان المنتخب الوطني قد أطاح بنظيره البنيني، بهدفين دون رد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة سهرة الجمعة.

ويحتل “محاربي الصحراء” صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط وبفارق 3 نقاط عن البنين صاحبة المركز الثاني.