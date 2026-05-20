زموري: “سنخوض نهائي “بلاي أوف” الصعود من دون ضغط”

أكد مدرب اتحاد الشاوية، زموري عبد القادر، أن فريقه سيخوض نهائي “بلاي أوف” الصعود إلى البطولة المحترفة، المقرر مساء اليوم الأربعاء، أمام شباب عين تموشنت، من دون أي ضغط.

وسيكون ملعب “حسين آيت احمد” بتيزي وزو، مسرحا لقمة مثيرة مساء اليوم بداية من الساعة 17:00، بين الشاوية وتموشنت، لتحديد الفريق الذي سيرافق شبيبة الأبيار واتحاد بسكرة إلى حظيرة الكبار.

وعن هذه القمة، قال مدرب الشاوية زموري: “واعون بالمسؤولية التي تنتظرنا.. سنلعب من دون ضغط، وصلنا إلى النهائي واللقاء سيكون حاسما من أجل الصعود”.

وواصل ذات المتحدث في ندوة صحفية نشطها أمس الثلاثاء: “الجميع يعلم أهمية المباراة، سنلعبها بطريقتنا المعهودة”.

قبل أن يختتم زموري: “تموشنت فريق جيد مثلما نملك نحن فريقا جيدا.. اللاعبون سيلعبون مثلما لعبوا في وهران (يقصد نصف نهائي أمام اتحاد الحراش) من دون زيادة ولا نقصان”.