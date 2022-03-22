زمور: أنا أمازيغي الأصل وأبارك الاستعمار الفرنسي

قال المرشح للرئاسيات الفرنسية، اليمين المتطرف، إيريك زمور، إنه من أصول أمازيغية، ويبراك الاستعمار الفرنسي. كما أوضح، زمور، إلى أنه لا يعتبر الاستعمار جريمة ضد الإنسانية قائلا “أنا لست ايمانويل ماكرون”.

وشرح، ايريك زمور، لإذاعة “RMC”، الفرنسية سبب تصريحاته الأخيرة. حيث قال “أنا أبارك الاستعمار الفرنسي لأنه سمح لي بالقدوم إلى باريس والوصول للأدب الفرنسي”.

كما اتهم، زمور الرؤساء السابقين، من التخاذل أمام الإرهاب. وأثار الجدل عندما انتقد دفن ضحايا الأطفال اليهود في اسرائيل. معتبرا ذلك التقليل من شأن انتمائهم الفرنسي.

في حين، ربط زمور بين الإرهاب والهجرة قائلا “فرنسا ليست المسؤولة بل السلطات العامة والسياسيون الذين حكموا فرنسا على المدى عقود”. و”وضعوا سياسيات مجنونة تنظم عملية الهجرة”.

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ويعتبر، زمور صحفي وكاتب فرنسي من أصول يهودية جزائرية، ويوصف بأنه مرشح رئاسي شعبوي. حيث أطلقت عليه الصحافة الفرنسية لقب “ترامب فرنسا”، وهو معادٍ للعرب والهجرة رغم أصوله العربية.

كما يكن المرشح الكراهية لكل ما هو اسلامي، حيث صرح في أحد حملاته الانتخابية، انه يفضل المهاجرين المسيحيين على المسلمين. ولا يفوت المترشح للرئاسيات، أية فرصة للتهجم على العرب او المسلمين. ومن بين أرائه التي أثارت الكثير من السخط، هو رفضه للأطباء الجزائريين وتعهده بطردهم من فرنسا.

وتعهد مرشح اليمين المتطرف، ايريك زمور، أنه سيزور الجزائر خلال الصائفة المقبلة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية. كما أشار في حملته، إلى أنه خلال الصيف سيذهب إلى المغرب العربي انطلاقا من الجزائر”.

في حين، تابع زمور حديثه، حسب وسائل إعلام فرنسية، أن الهدف من زيارته الجزائر هو تمتين العلاقات مع فرنسا وتأكيد مواقفها.