زمور مهاجما صحفية.. لهذا أنت في فرنسا وليس في بلدك العربي !

هاجم مرشح الرئاسيات الفرنسية، إيريك زمور، الصحفية الفرنسية من أصول لبنانية، ليا سلامة، خلال استضافته بأحد البرامج على قناة “فرانس2”.

كما تطرق زمور، إلى أصول الصحفية الفرنسية – اللبنانية، أين أوقفت حديثه. وجاء ردها بعد أن قال زمور، إنه يقاتل من أجل أن ينقل إلى الشباب الفرنسي فرنسا التي ورثها آباؤنا إلينا. و “من أجل ألا تصبح فرنسا لبنان بشكل كبير؛ لأن هذا هو مستقبلهم إذا لم نفعل شيئا”.

في حين، ردت الصحفية الفرنسية من أصول لبنانية على زمور بقولها: “اتركوا لبنان وشأنه، لديه ما يكفيه من المشاكل”.

وأضاف المرشح الرئاسي زمور : “الكثير من اللبنانيين في فرنسا يقولون لي إنني على حق”. “هذا هو سبب وجودك في فرنسا وليس في لبنان”. لترد عليه ليا سلامة مرة أخرى: “لن نفتح الموضوع”.

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وتعهد مرشح اليمين المتطرف، ايريك زمور، أنه سيزور الجزائر خلال الصائفة المقبلة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية. كما أشار زمور في حملته، إلى أنه خلال الصيف سيذهب إلى المغرب العربي انطلاقا من الجزائر”.

في حين، تابع زمور حديثه، حسب وسائل إعلام فرنسية، أن الهدف من زيارته الجزائر هو تمتين العلاقات مع فرنسا وتأكيد مواقفها.

ويعتبر، زمور صحفي وكاتب فرنسي من أصول يهودية جزائرية، ويوصف بأنه مرشح رئاسي شعبوي. حيث أطلقت عليه الصحافة الفرنسية لقب “ترامب فرنسا”، وهو معادٍ للعرب والهجرة رغم أصوله العربية.

كما يكن المرشح الكراهية لكل ما هو اسلامي، حيث صرح في أحد حملاته الانتخابية، انه يفضل المهاجرين المسيحيين على المسلمين. ولا يفوت المترشح للرئاسيات، أية فرصة للتهجم على العرب او المسلمين. ومن بين أرائه التي أثارت الكثير من السخط، هو رفضه للأطباء الجزائريين وتعهده بطردهم من فرنسا.