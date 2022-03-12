زمور يتعرض لموقف محرج !

تعرض المرشح اليميني المتطرف بالانتخابات الرئاسية، إريك زمور، اليوم السبت، إلى موقف حرج خلال أحد خرجات حملاته الرئاسية. كما نشر موقع “bfmtv”، مقطع فيديو، يوضح تعرض زمور عند خروجه من سيارته إلى الرشق بحبة بيض.

ويظهر الفيديو، خروج زمور من سيارته، قبل أن يتقدم إليه مباشرة رجل كبير في السن ويضربه بحبة بيض مباشرة فوق رأسه. كما قام الأمن من جهتهم، بتوقيف الرجل واسقاطه على الأرض. هذه الحادثة تذكرنا، بما تعرض إليه الرئيس الفرنسي المنتهية عهدته، من طرف أحد الأشخاص الذي قام برشقه بحبة بيض.

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وفي فضيحة أخرى، اتهمت ثماني نساء، بعضهن مكشوفة وجوههن، المرشح اليميني المتطرف، إريك زمور “بالسلوك غير اللائق والاعتداء الجنسي”. وهذا لحقائق مزعومة تراوحت بين 1999 و2019، عندما كان صحافيًا.

كما تحدثت نساء أخريات علنًا للموقع لأول مرة، على غرار “كلير”. التي تروي أنها أجرت تدريبًا داخليًا قصيرًا في عام 2002 داخل هيئة تحرير صحيفة “لوفيغارو”. حيث عمل المرشح الرئاسي المثير للجدل لسنوات ككاتب عمود.

وكانت الشابة وقتها تبلغ من 18 عاماً، كما روت لـ”ميديابارت”، موضحة أنه تم استدعاؤها لمساعدة إريك زمور لحل مشكل معلوماتي. تقول هذه الأخيرة التي أصبحت اليوم مهندسة في المعلوماتية:”شعرت بيده على ظهري”.

في حين نقل “ميديابارت”عن باسكال سوفاج الزميلة السابقة، لإريك زمور في “لوفيغارو”، تأكيدها أنها تحدثت إلى الصحافي السابق حول هذا الموضوع. “قلت له، لا تلمس المتدربة”. فرد علي قائلا: “الآن لم نعد قادرين على مغازلة المتدربين، فهم خلقوا من أجل القوة وإرضاء شهواتنا”.