زمور يتعهد بإنشاء وزارة لطرد الأجانب

أعلن مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية في فرنسا، إيريك زمور، أنّه سينشئ في حال فوزه بالانتخابات وزارة “للهجرة العكسية”. كما ستكون مهمة الوزارة حسب زمور طرد “الأجانب غير المرغوب فيهم” من البلاد.

في حين، أوضح زمور في حديثه مع وسائل إعلام فرنسية، إنّها “ستكون لها الوسائل والمواثيق اللازمة لإجراء رحلات ترحيل جماعية”. وأكد أنّه “سيطرد مرتكبي الجنح والمجرمين، وكل الأشخاص الذين لم نعد نريدهم”. لافتاً إلى أنه “يعتزم زيارة الجزائر والمغرب وتونس لبحث إمكانية تنظيم هذا الأمر مع قادة هذه الدول”.

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كما بنى زمور خطابه على رفض الهجرة والإسلام، ودعا أنصاره إلى “تغيير مجرى التاريخ” والمضي نحو “استرداد” فرنسا. في حين، وعد زمور خلال تجمعات سابقة بإنهاء الهجرة وإلغاء حق لم شمل الأسر واللجوء إلى طرد المهاجرين غير النظاميين. وإلغاء المساعدات الاجتماعية والطبية للأجانب غير الأوروبيين.

ويواصل السياسي الفرنسي والمرشح الرئاسي إريك زمور استغلال الفرص، لإطلاق تصريحاته العنصرية، في محاولة منه لكسب تأييد المزيد في الرئاسيات. ولعل أبرزها عندما أعلن أنّ فرنسا “ستستغني عن الأطباء الجزائريين وتتركهم للجزائر التي تحتاج إليهم كثيراً”.

ويعتبر، زمور صحفي وكاتب فرنسي من أصول يهودية جزائرية، ويوصف بأنه مرشح رئاسي شعبوي. حيث أطلقت عليه الصحافة الفرنسية لقب “ترامب فرنسا”، وهو معادٍ للعرب والهجرة رغم أصوله العربية.

كما يكن المرشح الكراهية لكل ما هو اسلامي، حيث صرح في أحد حملاته الانتخابية، انه يفضل المهاجرين المسيحيين على المسلمين. ولا يفوت المترشح للرئاسيات، أية فرصة للتهجم على العرب او المسلمين. ومن بين أرائه التي أثارت الكثير من السخط، هو رفضه للأطباء الجزائريين وتعهده بطردهم من فرنسا.

وتعهد مرشح اليمين المتطرف، ايريك زمور، أنه سيزور الجزائر خلال الصائفة المقبلة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية. كما أشار في حملته، إلى أنه خلال الصيف سيذهب إلى المغرب العربي انطلاقا من الجزائر”.