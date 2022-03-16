زمور يستفز لوبان بهذه الصورة!

نشر المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية إريك زمور صورة لمنافسته زعيمة اليمين المتطرف ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان مع فتاة محجبة.

كما حققت الصورة تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة بين أنصار زمور الذين يرون لوبان “متساهلة” أكثر مع “الإسلاموية”. وانتشار مظاهر الإسلام في فرنسا.

وكان الصحفي والناشط داميان ريو قد نشر صورة لوبان وصورة أخرى لامرأة جعلها النقاش مع زمور تخلع حجابها. وأرفقها بتعليق “اختاروا فرنسا التي تريدونها”.

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في حين، رأى مغردون أن لوبان لا تشارك والدها مؤسس الجبهة الوطنية التوجهات نفسها رغم أنها زعيمة لليمين المتطرف. إلا أنها غيّرت توجهها قليلًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن لوبان كانت قد انتقدت الرئيس ايمانويل ماكرون بعد أن ظهر مطلع 2020 مع امرأة منقبة. وحاول ناشطون تفسير قصد زمور من نشر الصورة. حيث ذهب أحدهم إلى أنه يقول “إنها ليست عنصرية حقيقية، صوتوا لي أنا العنصري الحقيقي”. في حين، رأت إحدى الناشطات أن زمور هو “التعريف الحقيقي للإسلاموفوبيا”.

وقال مغرد ساخرًا “نعيش في عالم تُعد فيه مارين لوبان أقل عنصرية من زمور”. وفي وقت سابق، دعت إلى منع ارتداء الحجاب للفتيات الصغيرات”. كما تعرف مارين لوبان -المرشحة السابقة بالانتخابات الرئاسية- بمواقفها المناهضة للدين الإسلامي. إذ قدّمت مشروع قانون لما اعتبرته “محاربة الإسلاميين وحظر الأيديولوجيات الإسلامية في فرنسا”.