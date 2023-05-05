زموم: “نطمح لنتيجة ايجابية أمام شباب بلوزداد للبقاء في البوديوم”

كشف لاعب وفاق سطيف، وليد زموم، هدفهم من المواجهة التي ستجمعهم اليوم الجمعة بمضيفهم شباب بلوزداد على ملعب هذا الأخير.

وصرح زموم، للصفحة الرسمية للوفاق: “ندرك ما ينتظرنا في مواجهة شباب بلوزداد وما علينا فعله للبقاء في البوديوم”.

كما أضاف: “حضرنا كما ينبغي لهذه المباراة، واتمنى أن نكون في الموعد لضمان نتيجة ايجابية واسعاد جماهيرنا”.

يذكر أن وفاق سطيف، يحل ضيفا اليوم الجمعة على شباب بلوزداد، لخوض مباراتهما المتأخرة عن الجول الـ19 من البطولة المحترفة.