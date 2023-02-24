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الرياضة

زميتي:”إستقبال مارومو غالانتس فرصة لخطف صدارة المجموعة”

بقلم فيصل زيان بوزيان
زميتي:”إستقبال مارومو غالانتس فرصة لخطف صدارة المجموعة”
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كشف مساعد مدرب إتحاد العاصمة، فريد زميتي، عن جاهزية فريقه للإطاحة بالمنافس مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، وتصدر المجموعة الأولى لكأس الكاف.

وصرح زميتي للإذاعة الوطنية:”بدأنا التحضير لمواجهة مارومو غالانتس بعد العودة من ليبيا، والمنافس متصدر المجموعة واللقاء يوم الأحد سيكون فرصة لخطف الصدارة منه”.

وتابع زميتي:”الخصم محترم، ويقدم مستويات جيدة داخل وخارج الديار، لذا يجب علينا تقديم مايجب للفوز في المباراة”.

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