زميتي:”إستقبال مارومو غالانتس فرصة لخطف صدارة المجموعة”

كشف مساعد مدرب إتحاد العاصمة، فريد زميتي، عن جاهزية فريقه للإطاحة بالمنافس مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، وتصدر المجموعة الأولى لكأس الكاف.

وصرح زميتي للإذاعة الوطنية:”بدأنا التحضير لمواجهة مارومو غالانتس بعد العودة من ليبيا، والمنافس متصدر المجموعة واللقاء يوم الأحد سيكون فرصة لخطف الصدارة منه”.

وتابع زميتي:”الخصم محترم، ويقدم مستويات جيدة داخل وخارج الديار، لذا يجب علينا تقديم مايجب للفوز في المباراة”.