زميتي:”حضّرنا جيداً رغم نقص التعداد وسنسيّر برنامجنا المكثف بعقلانية”
كشف مدرب مساعد فريق إتحاد العاصمة، فريد زميتي، عن جاهزية فريقه لمواجهة لوبوبو برسم افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس الكنفدرالية الإفريقية.
وصرح فريد زميتي، صبيحة اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية:”بدأنا التحضيرات منذ آخر مواجهة في البطولة قبل التوقف بتاريخ 29 ديسمبر الماضي”.
وأضاف مدرب مساعد إتحاد العاصمة زميتي:”الطاقم الفني بقيادة المدرب عبدالحق بن شيخة خصص برنامجا تحضيريا ثريا تخللته عدة مواجهات”.
وأوضح زميتي:”قمنا بتحضيرات في المستوى رغم نقص التعداد، بوجود لاعبين في المنتخب المحلي خلال الشان وآخرين مع المنتخب العسكري”.
وتابع المتحدث:”حضّرنا بلاعبين شبان ذوي مستوى عالٍ، سيقولون كلمتهم مستقبلاً، والآن كل التعداد جاهز”.
وأردف زميتي:”المهاجم البوتسواني توميسانغ أوريبوني، يحضر مع الفريق بصفة عادية، ومسألة تأهيله مع الفريق ستتم في الساعات القادمة”.
وختم فريد زميتي:”سنسيّر برنامج المباريات المكثف بعقلانية للفوز بأكبر عدد من النقاط في البطولة وكأس الكاف”.