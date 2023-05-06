زميتي: “أدعو الجزائريين إلى مساندة الاتحاد لبلوغ نهائي الكاف”

دعا المدرب المساعد، لفريق اتحاد العاصمة، فريد زميتي، الشعب الجزائري، إلى ضرورة الوقوف إلى جانب الفريق، من أجل بلوغ نهائي كأس الكاف.

ويلتقي الاتحاد يوم الأربعاء المقبل بنادي أسيك ميموزا الإيفواري، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما سيلعب الإياب بالجزائر، يوم الـ 17 من شهر ماي الجاري.

ونشط زميتي أمس الجمعة، ندوة صحفية عقب الهزيمة التي مني بها الفريق. أمام شبيبة القبائل، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 18. وجه خلالها نداء لكل الشعب الجزائري لمساندة الاتحاد. الذي سيسعى لتشريف الجزائر وتخطي ميموزا.

كما تحدث مساعد بن شيخة، عن سبب الهزيمة في تيزي وزو، مؤكدا بأن سوء التركيز، في لقطة الهدف وتوقيت تسجيله أثر كثيرا في معنويات اللاعبين.

مضيفا بأن فريقه حضّر بشكل جيد للمواجهة بالرغم من غياب 7 لاعبين.

كما اعتبر زميتي، بأن تشكيلة اتحاد العاصمة، لم تخيّب خلال كل أطوار المباراة وافتقدت للمسة الأخيرة.