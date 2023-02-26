زميتي :”اللاعبون قاموا بواجبهم وسعيد بتواجدنا في الصدارة “

أبدى فريد زميتي مساعد مدرب اتحاد العاصمة رضاه التام لما قدمه لاعبوه أمام فريق مارومو غلانت بعد الفوز بثنائية نظيفة.

وقال فريد زميتي في تصريح له عقب المباراة للتلفزيون العمومي “نصحنا اللاعبين بتجنب الضغط وعدم العودة إلى الوراء. المنافسة لديها أهمية بالنسبة لنا”

كما أضاف العضو الفعال في الطاقم الفني لإتحاد العاصمة “الأرضية كانت لابأس بها و لعبنا فوق أرضية ميدان أسوء بكثير، أشكر اللاعبين الجمهور الذي قدّم لنا دعما كبيرا”

وختم زميتي “حاليا نتواجد في الصدارة و سنعمل على تعزيزها مستقبلا”.

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