زميتي: “بن شيخة يعرف جيدا خبايا البطولة المغربية”

تحدث مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، عن تحضيرات فريقهم لمواجهة الفتح الرباطي، ضمن كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وصرح زميتي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “نتواجد في أجواء جيدة بالمغرب، اللاعبون جاهزون والكل واعٍ بالمسؤولية التي تنتظرهم”.

كما أضاف: “تلقينا ترحابا جيدا من مسؤولي فريق الفتح الرباطي، وتحضيرات فريقنا تجري على أحسن ما يرام”.

وأردف: “المدرب بن شيخة، يعرف جيدا خبايا البطولة المغربية، ما سمح له باعطاء معلومات للاعبينا حول الأجواء التي تنتظرهم في مواجهة الفتح الرباطي”.

وتابع فريد زميتي: “الفتح الرباطي فريق محترم، يلعب دائما الأدوار الأولى، ما يجعل مواجهته ستكون صعبة، لكن نطمح للعودة بنتيجة ايجابية”.