زميتي: “بن شيخة يعرف جيدا خبايا البطولة المغربية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، عن تحضيرات فريقهم لمواجهة الفتح الرباطي، ضمن كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وصرح زميتي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “نتواجد في أجواء جيدة بالمغرب، اللاعبون جاهزون والكل واعٍ بالمسؤولية التي تنتظرهم”.
كما أضاف: “تلقينا ترحابا جيدا من مسؤولي فريق الفتح الرباطي، وتحضيرات فريقنا تجري على أحسن ما يرام”.
وأردف: “المدرب بن شيخة، يعرف جيدا خبايا البطولة المغربية، ما سمح له باعطاء معلومات للاعبينا حول الأجواء التي تنتظرهم في مواجهة الفتح الرباطي”.
وتابع فريد زميتي: “الفتح الرباطي فريق محترم، يلعب دائما الأدوار الأولى، ما يجعل مواجهته ستكون صعبة، لكن نطمح للعودة بنتيجة ايجابية”.
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