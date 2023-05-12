زميتي: “تفصلنا خطوة عن نهائي كأس الكاف وسنعمل المستحيل لاسعاد جمهورنا”

أكد مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، عزمهم على الإطاحة بنادي أساك ميموزا، وبلوغ نهائي كأس الكاف.

وصرح زميتي، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “التعادل السلبي في لقاء الذهاب، نتيجة ايجابية لكن ينتظرنا شوط ثاني يتطلب منا عمل كبير”.

كما أضاف: “لقاء العودة لن يكون سهلا، أمام أساك ميموزا القوي، والمعروف إفريقيا، علينا ان نحسن تسيير لقاء العودة”.

وأردف: “برنامج تحضيراتنا سيبدأ منذ اليوم الجمعة إلى غاية موعد المباراة، وكل التعداد جاهز لاستئناف التدريبات”.

وتابع فريد زميتي: “نحن أمام فرصة لبلوغ الدور النهائي وسنعمل المستحيل من أجل اسعاد جمهورنا والشعب الجزائري”.