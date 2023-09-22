زميتي: “جاهزون للعودة بنتيجة ايجابية من المغرب”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مساعد مدرب اتحاد العاصمة، فريد زميتي، الجاهزية التامة لتعداد الفريق، من أجل العودة بنتيجة ايجابية، من مواجهة الفتح الرباطي المغربي.
وصرح زيمتي، للإذاعة الوطنية: “كل اللاعبين في أتم الجاهزية، لا توجد أي اصابات في التعداد وهذا جد مهم”.
كما أضاف مساعد مدرب اتحاد العاصمة: “نجن جاهزون على جميع المستويات للتحدي الذي ينتظرنا يوم غد السبت، أمام الفتح الرباطي”.
وتابع فريد زميتي: “نعرف جديا نقاط قوة، وضعف فريق الفتح الرباطي، وعلينا أن نحس التفاوض في لقاء الذهاب، قبل خوض خوض لقاء العودة”.
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